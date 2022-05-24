Новосибирск, 24 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 24 мая, на заседании штаба по обеспечению стабильного функционирования экономики одобрен пакет региональных мер поддержки IT-отрасли. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«На фоне беспрецедентного набора налоговых и финансовых преференций федерального уровня для этой сферы, при выработке дополнительных региональных мер мы отдали приоритет подготовке кадров, поддержке талантливых преподавателей, образовательных организаций, трудоустройству специалистов, выпускников соответствующих специальностей», — отметил глава региона.

Он уточнил, что первые конкурсы на предоставление грантов и мер поддержки стартуют уже в июне.