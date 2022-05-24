Барнаул, 24 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Барнауле благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» становится всё больше благоустроенных и отремонтированных дворов с игровыми площадками, освещением, скамейками и урнами. Причем в сезоне-2022 работы планируется завершить раньше срока. И дело не только в том, что погодные условия благоволят: сами участники реконструкции стали ответственней и внимательней к запросам жильцов. Во многом этому способствует постоянный общественной контроль.

Барнаульский двор, где по нацпроекту «Жилье и городская среда» устанавливают детскую игровую площадку

Как сообщает пресс-центр городской мэрии, в 19 дворах столицы Алтайского края уже стартовал ремонт. Благоустройство дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается в самых густонаселённых районах города — Ленинском и Индустриальном.

Во дворах ведутся демонтажные работы, выемка грунта, завоз материалов. Рабочие устанавливают поребрики и бордюр, ведут подготовку к асфальтированию проездов и тротуаров. Отремонтированные дворы проходят комиссионную приёмку, пояснил пояснил начальник отдела коммунальных предприятий и услуг комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Владимир Баев. По его словам, в состав комиссии входят сотрудники городского комитета ЖКХ, управления коммунального хозяйства администрации района, представители Общероссийского народного фронта и подрядных организаций, а также представители управляющих организаций и собственники жилых домов.

«Уютные дворы станут еще уютнее! По личному обращению ко мне председателей жилых домов Попова, 85 и Георгиева, 34 состоялись выездные совещания по решению вопросов благоустройства прилегающих территорий МКД. Данные дома уже реализовали своё право на участие их дворовых территорий в городских программках повышения комфортности проживания, но, как говорится, вопросы ещё остались. Во встрече приняли участие представители администрации Индустриального района, управляющей компании, другие ответственные лица. Все озвученные вопросы запротоколированы и взяты на личный контроль», — пояснил заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко (второй справа) в одном из дворов проверяет качество работ и слушает пожелания жильцов

На днях депутаты гордумы Барнаула организовали проверку, посетив дворовую территорию по ул. Веры Кащеевой, 16, где ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Двор на ул. Кащеевой, 16 — проходной, поэтому удобную дорогу получили все жители микрорайона. Кроме асфальтирования, во дворе смонтирован новый бордюрный камень, пешеходные тротуары, освещение подъездов. В самое ближайшее время будут установлены лавочки и урны», — пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

По его словам, в текущем году жители района не менее активно участвуют в формировании заявок на благоустройство: проводят общие собрания, формируют проекты и направляют в общественную комиссию администрации Барнаула для рассмотрения

Барнаульский двор, где по нацпроекту «Жилье и городская среда» ремонтируют прилегающую территорию

«Мы намерены не снижать темпы участия района в нацпроекте», — заверил Сергей Пашковский, отметив, что темпы работ по благоустройству дворов в этом году значительно опережают предыдущий период.

«Важно заметить, что на данном дворе уже приступили к монтажу новой детской площадки. По контракту, ремонт всех территорий должен быть осуществлён до 30 ноября. Однако при сохранении в дальнейшем благоприятной погоды мы рассчитываем завершить работу по благоустройству дворов раньше этого срока», — сказал Сергей Пашковский.

По словам председателя совета дома Анны Галактионовой, жители дома не пожалели, что стали участниками программы благоустройства:

«Проект работ обсуждался с жильцами, они его поддержали. По инициативе и при софинансировании жителей оборудуют новый большой детский игровой комплекс, также будет смонтировано освещение и установлены скамейки и урны. Работы по укладке асфальтового покрытия, ремонту дворового проезда, устройству тротуаров и парковки уже завершены. Работы по благоустройству двора идут очень быстро».

По мнению депутата Барнаульской городской думы — куратора проекта в Ленинском районе Ивана Огнева — при ремонте дворовых территорий в первую очередь важно знать мнение жителей.

«Иногда проекты работ по благоустройству дворов уже в процессе их осуществления подвергаются корректировке с учетом мнения жильцов. Мы со своей стороны помогаем поддерживать связь между жителями, подрядчиком и городской администрацией», — подчеркнул парламентарий.

Иван Огнев также отметил, что сразу после укладки асфальта монтируется детская площадка: «В прошлые годы этот этап приходился на осень. Замечательно, что в период летних каникул детворе будет где провести время с пользой. И не только малышам, но и подросткам, поскольку на площадке будут установлены еще и баскетбольные кольца».

Руководитель подрядной организации Андрей Багдасарян сообщил завершить работы раньше установленных муниципальным контрактом сроков.

«В наших планах к концу августа завершить укладку асфальтового покрытия во всех дворах. Дальше останутся работы за субподрядчиками, которые будут выполнять монтаж ограждений и освещения, там, где проектами предусмотрены эти виды работ. Детские игровых комплексы в этом году монтируются намного раньше, чем всегда», — прокомментировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, всего благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году в Барнауле будет отремонтировано 65 дворов. В ходе проведения работ рабочие заасфальтируют дворовые проезды, приведут в порядок площадки перед подъездами, смонтируют освещение, установят новые урны и скамьи. Помимо этого обязательного перечня работ, при финансовом участии собственников обустроят 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок, в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование.

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