Вена, 24 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Австрии смягчили коронавирусные ограничения. Теперь, начиная с 1 июня, граждане страны могут не носить маски в общественном транспорте и супермаркетах. Об этом 24 мая в ходе пресс-конференции заявил глава минздрава страны Йоханнес Раух.

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При этом, указал глава министерства, требование носить маски сохраняется в медицинских учреждениях. Также по-прежнему рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей.

«Мы временно приостановим обязательный масочный режим в жизненно необходимой торговле — супермаркетах, аптечных магазинах, на заправках, а также в общеизвестном транспорте с 1 июня», — уточнил Раух, слова которого приводит РИА Новости.

Министр здравоохранения добавил, что обязательный масочный режим предварительно отменяется на три месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австрия решила отменить все свои правила въезда в связи с COVID-19. Так, с 16 мая всем желающим был разрешён въезд в страну без ограничений. В этого момента туристам не нужно больше предъявлять справку о вакцинации/выздоровлении или тест.