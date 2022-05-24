Ставрополь, 24 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в апреле 2022 года ускорилась до 18,77%, что на 1,15% выше, чем в марте. В целом же в округе с начала 2022 года отмечается почти двукратный рост инфляции — с 9,86% до 18,77%. При этом, как отметили в аналитическом докладе управления Центрального Банка РФ, инфляция в СКФО по-прежнему выше, чем в целом по России. Общероссийский показатель по итогам апреля составил 17,83%.

Forex-seal.ru Рост цен

Основными причинами ускорения годовой инфляции в Центробанке назвали рост издержек производителей и поставщиков из-за нарушения прежних логистических цепочек, а также повышение спроса на товары из-за роста турпотока в регионы Северного Кавказа на фоне санкций Запада и выбора этого региона для отдыха российскими туристами.

«Динамика цен в округе преимущественно обусловлена увеличением издержек производителей и поставщиков, а также сокращением предложения на фоне нарушения производственных и логистических цепочек в условиях усиления санкционного давления. Также на инфляцию повлияло повышение спроса на некоторые товары и услуги со стороны возросшего потока туристов в отдельные регионы округа», — говорится в сообщении ЦБ.

В аналитической справке также уточняется, что еще выше в СКФО стала продовольственная инфляция. Это показатель увеличился с 13,84% в начале 2022 года до 24,84%. Особенно выросла в цене плодоовощная продукция — в среднем с 20,05% до 38,55%. Инфляция в сфере продажи непродовольственных товаров выросла с 7,92% до 16,98%, в сфере предоставления услуг — с 4,74% до 9,21%.

В ведомстве уточнили, что ускорение роста цен на молоко и молочную продукцию, мясопродукты связано в первую очередь с ростом «издержек животноводческих предприятий на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты, а переработчиков — на упаковку». А кондитерские изделия подорожали из-за удорожания ингредиентов — молочной продукции, сахара, какао-бобов.

Как уточняется в справке Центробанка, самый низкий рост инфляции в СКФО отмечен в Кабардино-Балкарии — 16,00%, что во многом обусловлено слабой потребительской активностью населения в непродовольственном сегменте. Наименьшее ускорение инфляции — всего на 0,65 процентных пункта - наблюдалось в апреле в Дагестане (21,04%).