Флоренция, Италия, 24 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин хочет остаться в Италии и получать больше игрового времени. Об этом 24 мая заявил его агент Тимофей Бердышев.

Soccer0010.com Александр Кокорин на тренировке

«На сегодняшний день Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

По его словам, предыдущий сезон был трудным для Кокорина, он получил мало игрового времени в связи с разными событиями.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он сыграл 11 матчей за клуб, проведя на поле 216 минут и не отметившись результативными действиями.