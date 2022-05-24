Донецк, 24 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 268 снарядов и мин. Об этом 24 мая сообщили в народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки противник выпустил 268 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов», — говорится в заявлении официального представителя военного ведомства.

По данным милиции, украинские войска обстреляли семь населённых пунктов республики, пострадали четыре человека, есть повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

За сутки военнослужащие НМ уничтожили 39 украинских националистов. Противник также понёс потери в технике.