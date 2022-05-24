Волгоград, , 11:05 — REGNUM На работу в украинский кол-центр, работающий по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», устроился 18-летний житель Волгоградской области. Заказчик перед оплатой потребовал у него публично осудить специальную военную операцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Телефонный мошенник

По данным полиции, молодой человек должен был забирать деньги у попавшихся на обман потерпевших и переводить их на счета злоумышленников. Курьеру пообещали хороший заработок, а чтобы убедиться в серьёзности работника, мошенники попросили его записать видео, на котором он назовёт свои данные, осудит специальную военную операцию на Украине и даст согласие совершать мошенничества. Волгоградец выполнил эти условия. В случае отказа от «работы», заказчики планировали шантажировать молодого человека тем, что распространят видео в Сети.

Курьера задержали накануне после того, как он забрал 50 тысяч рублей у 92-летней жительницы Волгограда, чья внучка якобы попала в ДТП и таким образом сможет избежать уголовной ответственности.

В доме у молодого человека изъяты мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и переписка с организаторами криминальной схемы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.