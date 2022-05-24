Кемерово, 24 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Кузбасский парламент принял закон о жилищных сертификатах для пострадавших от пожаров в 2022 году. Об этом сегодня, 24 мая сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

В соответствии с законопроектом, на социальную выплату могут рассчитывать кузбассовцы, лишившиеся единственного жилья из-за природного пожара. Сертификат позволит в течение полугода с даты выдачи приобрести другое жилье на территории Кузбасса.

Размер выплаты зависит от состава семьи, норматива средней стоимости 1 кв. метра и нормы предоставления жилья по договору соцнайма. Можно добавить и собственные средства.

При этом на территории муниципального образования, где находилось сгоревшее жильё, должен быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров.