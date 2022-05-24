Мельбурн, Австралия, 24 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийской Виктории Дэниел Эндрюс, выступая на пресс-конференции 24 мая, сказал, что нашел время, чтобы поздравить нового премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза. В то же время глава штата отметил, что «ему все равно, кто находится у власти» в Канберре, передает телеканал NineNews.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

Эндрюс отметил, что Альбаниз провел отличную предвыборную кампанию и по праву занял кресло премьер-министра Австралийского союза.

Когда Эндрюса спросили о том, как он собирается работать с новым федеральным правительством, он сказал, что его внимание сосредоточено на достижении оптимального результата для его штата, как это было всегда.

«Самое главное — это добиваться лучшего для жизни жителей Виктории … Мне все равно, кто там находится у власти», — заявил политик.