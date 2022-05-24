Токио, 24 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В 2023 году Австралия примет следующую встречу лидеров четырех стран, входящих в Четырехсторонний диалог по безопасности. Об этом 24 мая на странице в соцсети Twitter написал новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

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О договоренности Альбаниз сообщил из Токио, где состоялся саммит QUAD, запланированный на 2022 год.

Отмечается, что саммит в следующем году, вероятно, станет первым визитом Джо Байдена в Австралию в качестве президента, хотя ранее он посещал страну в качестве вице-президента.

Напомним, что QUAD, или Четырехсторонний диалог по безопасности, куда входят Австралия, США, Индия и Япония, является партнерством в Индо-Тихоокеанском регионе, которое заметно активизировалось в 2017 году после десятилетнего перерыва. Многие связывали это с приходом к власти Дональда Трампа, который попытался построить новую архитектуру безопасности в регионе для противостояния китайской угрозе.