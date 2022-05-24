Париж, 24 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Жак Бутье, председатель и главный исполнительный директор страховой группы «Assu 2000», обвиняемый в «изнасиловании несовершеннолетней», подал в отставку, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление страховой группы «Assu 2000».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Шесть человек привлечены к уголовной ответственности за «торговлю людьми», «изнасилование несовершеннолетней», «занятие проституцией» и »сексуальное насилие над несовершеннолетней моложе 15 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Allianz Trade, средний рост цен в супермаркетах во Франции может составить более 8%.

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