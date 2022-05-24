Москва, 24 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Все дополнительные издержки, которые понесет ФРГ при переходе с российского природного газа на американский СПГ, будут распределены на конечного потребителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия сокращает зависимость от российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Сегодня европейские хранилища заполнены природным газом примерно на 40%, что на 8% ниже по сравнению с аналогичными периодами в течение последних пяти лет. Потребность в газе остаётся, а ближе к осени возрастёт в разы, — сказала Скрыль. — Ранее, до заявлений об отказе от российского топлива, все потоки были пристроены, и перенаправить их с Азии на Европу было проблематично. Теперь, озаботившись поиском альтернативы, та же Германия нашла выходы на СПГ, поставляемый из США. Но переход с природного газа на СПГ дороже не только в плане конечной цены на газ, но и с точки зрения наличия соответствующей инфраструктуры. Всё это дополнительные издержки, которые будут распределены на конечного потребителя».

При этом Скрыль отметила, что зависимость Европы от российского газа сильно преувеличена.

«Европа больше пострадает, если откажется от российской нефти», — добавила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Хабека, «освобождение Германии» от зависимости от газа из России «продлится еще немного».