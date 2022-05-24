Канберра, 24 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 24 мая в Токио состоялся саммит с участием лидеров стран, входящих в Четырехсторонний диалог по безопасности. В ходе встречи новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз имел возможность впервые в своем качестве встретиться с президентом США Джозефом Байденом, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Напомним, что Альбаниз победил действующего на тот момент премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на выборах 21 мая. 23 мая он был приведен к присяге вместе с другими членами своего кабинета, после чего сразу же отправился на саммит в Токио.

«Вы приняли присягу и запрыгнули в самолет. Так что, если вы заснете здесь, все в порядке», — пошутил Байден.

«Это действительно довольно необычно приехать сразу же после предвыборной кампании. Поздравляю с избранием», — добавил американский лидер.

На момент публикации данной новости Энтони Альбаниз проводит личную встречу с Джозефом Байденом.