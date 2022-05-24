Кабул, 24 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Несколько минут назад в западной части Кабула был слышен звук взрыва. По сообщению информационного агентства «Шафакна», свидетели инцидента рассказали, что взрыв произошёл возле школы в 13-м округе.

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Более подробная информация о характере взрыва и возможных жертвах пока не поступала.

Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.