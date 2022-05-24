Саратов, , 10:51 — REGNUM После нападения собаки на ребенка в Саратове организована доследственная проверка. По данным следственного управления СКР по Саратовской области, информация об инциденте была опубликована в интернете.

Злая собака

Согласно публикации, бродячая собака напала на 12-летнюю девочку 21 мая около дома №1 на 1-м Прессовом проезде в Саратове. У ребенка диагностирована укушенная рана левой голени.

ИА REGNUM напоминает, вечером 25 марта в парке имени Ю. Гагарина, расположенном в Заводском районе Саратова, восемь собак напали на подростка.

Читайте также: В Саратове следователям стало известно об очередном нападении собак