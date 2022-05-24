Москва, , 10:50 — REGNUM Несмотря на то, что нулевая терпимость к коронавирусу отрицательно сказывается на темпах роста китайской экономки, рано делать вывод о том, что в 2022 году она не сможет расти быстрее американской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова, комментируя соответствующие прогнозы агентства Bloomberg.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судить об отставании китайской экономики еще рано. Да, ее темпы замедлились — это очевидно. Но останется ли у Китая нулевая терпимость к ковиду и дальше? Это неизвестно. Отказ от такой политики или любое смягчение изменит и прогнозы по ВВП, — сказала Корнилова. — Кроме того, не стоит скидывать со счетов безудержный рост инфляции в США. Удастся ли сохранить прогнозный рост американского ВВП в быстроменяющихся условиях, тоже большой вопрос. Кроме того, помимо пандемии, на обе стороны влияет и торговая война».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году трансграничная электронная коммерция Китая выросла на 18,2%.

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