Сеул, 24 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 471 человек. Об этом 24 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 24 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 049 534 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 732 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 570 419 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 5323 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 268 421 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 35 602 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 853 261 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 26 344 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 993 985.

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