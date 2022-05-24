В Южной Корее четвертую дозу вакцины от COVID-19 получили 3,85 млн человек
Сеул, 24 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 471 человек. Об этом 24 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
По состоянию на 00:00 24 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 049 534 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.
Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 732 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 570 419 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.
«Бустерную» дозу получили 5323 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 268 421 человек.
Четвертую дозу вакцины получили 35 602 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 3 853 261 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 26 344 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 993 985.
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