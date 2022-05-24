Москва, 24 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил 24 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Артиллерия, залп

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях», — сказал он на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, были уничтожены 13 танков и боевых бронированых машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов ВСУ.