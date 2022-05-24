Москва, , 10:49 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили на Украине крупный склад снарядов к американским гаубицам M777. Об этом 24 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Захваченное стрелковое оружие ВСУ в Мариуполе. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он уточнил, что по объекту российская авиация нанесла высокоточные ракетные удары. Всего за прошедшие сутки российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе «один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке».

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар», — добавил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 23 мая, российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки более 70 пунктов управления украинскими силами, а также почти 580 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

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