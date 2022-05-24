Москва, 24 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. То, что жители РФ предъявили повышенный спрос на кнопочные мобильные телефоны, можно в числе прочего объяснить ростом цен на смартфоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Смартфон

«Взрывной рост спроса на кнопочные мобильные телефоны объясняется ростом цен на смартфоны и страхом потребителя из-за возможного ухода мировых лидеров рынка смартфонов из России и ограничения работы их устройств. Также в защиту актуальности кнопочных телефонов можно отнести следующие преимущества: долгая работа телефона, низкая цена, простота в использовании, — сказал Щербаченко. — В дальнейшем многие смартфоны будут поставляться в Россию с помощью параллельного импорта. Это должно способствовать восстановлению объёмов поставок смартфонов в Россию. Сильного увеличения импорта кнопочных телефонов не прогнозируется».

Кроме того, он отметил, что на рынке смартфонов с апреля 2022 года наблюдается дефицит части ассортимента.

«На мой взгляд, значительного роста спроса на смартфоны ожидать в дальнейшем не стоит, так как цены на них сильно выросли», — добавил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, будут ли жители РФ массово переходить со смартфонов на кнопочные «мобильники».