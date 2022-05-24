Мариуполь, ДНР, 24 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Четыре сапёра МЧС ДНР пострадали при разминировании территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 24 мая сообщили в ведомстве.

Mil.ru Саперы за работой

В МЧС республики рассказали, что во время разминирования территории предприятия пострадали четыре человека. Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, ещё один прооперирован и находится в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё один сапёр переведён на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, в подземельях которого укрывались украинские военнослужащие, проводится разминирование.