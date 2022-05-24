Лондон, , 10:47 — REGNUM На фоне сообщений о новых случаях заражения оспой обезьян многие стали задаваться вопросом, не вырвался ли очередной вирус из той же лаборатории, откуда, как считают многие, вырвался коронавирус, — из Уханьского института вирусологии, пишет Майкл Симмонс в статье, вышедшей 23 мая в The Spectator.

Вакцнация детей от оспы (сс) Deutsche Fotothek

Лаборатория, которую все большее число ученых считают источником первоначальной пандемии коронавирусной инфекции, специализируется на так называемых «экспериментах с усилением функции». Эти эксперименты направлены на генетическое улучшение вирусов (таких как Covid), чтобы они с большей вероятностью передавались от того или иного животного к человеку. В прошлом году появились сообщения о том, что исследователи в лаборатории заболели до того, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

Теперь стало известно об одном из исследований, предполагающее, что аналогичные эксперименты могли быть проведены в Ухане с вирусом оспы обезьян. Статья «Эффективная сборка большого фрагмента генома вируса оспы обезьян в качестве шаблона для ПЦР с использованием рекомбинации, связанной с трансформацией, основанной на двойной селекции» была опубликована в журнале Virologica Sinica (журнал Уханьской лаборатории). В статье описывались попытки создать вирус оспы обезьян, который можно было бы идентифицировать с помощью ПЦР-тестов. Исследователи успешно создали «геномный фрагмент вируса оспы обезьян».

«Этот инструмент сборки ДНК, применяемый в вирусологических исследованиях, также может вызывать потенциальные проблемы с безопасностью, особенно когда собранный продукт содержит полный набор генетического материала, который может быть восстановлен в виде заразного патогена», — указали исследователи на риск, сопряженный с проводимыми ими исследованиями.

Так возможно ли то, что появление новых случаев заболевания оспой связано с тем, что вирус вырвался из этой лаборатории. По словам исследователей, такое развитие событий было бы невозможно, потому что полученный ими фрагмент ДНК оспы обезьян был очень маленьким — «менее одной трети […] генома». Таким образом, эксперимент был: «безотказный, практически исключающий любой риск заражения инфекционным вирусом».

Так что вероятность того, что вирус оспы обезьян мог вырваться из лаборатории в Ухани из-за того или эксперимента, невелика. Однако сам факт того, что эти эксперименты проводились, вызывает тревогу, учитывая опыт пандемии коронавируса. В электронной переписке между Джереми Фарраром из Wellcome Trust и американцем Энтони Фаучи говорилось, что лаборатория «случайно создала вирус, способный быстро передаваться между людьми». В тех же письмах бывший директор Национальных институтов здравоохранения США предупреждал, что публикация может нанести ущерб «международной гармонии».

«Если в научном сообществе не будет большей прозрачности, особенно в Китае, любая вспышка или любой вирус немедленно вызовет все больше и больше подозрений», — заключил Симмонс.