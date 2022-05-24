Москва, 24 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Экономика Китая подвергается серьезному давлению из-за ситуации в секторе недвижимости, энергетического кризиса и падения потребительского доверия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогнозы Bloomberg о том, что в 2022 году рост китайской экономики может отстать от роста американской.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Заявления американских аналитиков носят спекулятивный характер, так как рекордную инфляцию в Штатах надо чем-то оправдать. У Байдена сейчас турне по странам Азии, и такая риторика мощи американской экономики — это пиар-ход, направленный на привлечение инвесторов в американскую экономику, — сказал Тимофеев. — Действительно, экономика Поднебесной подвергается давлению. К проблемам в секторе недвижимости, энергетическому кризису, падению потребительского доверия и растущим цены на сырье добавилась пандемия».

Именно из-за этих проблем, как пояснил Тимофеев, о замедлении темпов экономического развития стали говорить ещё в августе–сентябре прошлого года.

«Ужесточение регулирования на рынке недвижимости привели к возникновению проблем у крупнейшего застройщика China Evergrande Group. В итоге продажи на рынке недвижимости сократились на 36%, а это четверть ВВП. Отключения электричества сказываются на работе промышленности, — сказал Тимофеев. — А во внутренней экономике идёт неравномерная трансформация бизнеса. Китай всё больше вкладывается в иностранный бизнес с хорошей маржинальной доходностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным официальной статистики КНР, цены на большинство капитальных товаров в Китае снизились с начала 2022 года.