Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сможет избираться бессрочно. Соответствующие изменение в региональный Устав приняли депутаты Заксобрания.

Заксобрание Свердловской области Zsso.ru

Изменение в областной Устав поддержали 48 депутатов. Ещё один от голосования воздержался. Мера принята для того, чтобы региональные законы соответствовали федеральным.

Отметим, Евгений Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области с 2012 года. Ранее областное законодательство запрещало главе региона избираться более двух сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал своё согласие на третий срок Евгения Куйвашева в качестве губернатора.