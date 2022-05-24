Екатеринбург, 24 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сможет избираться бессрочно. Соответствующие изменения регионального устава приняли депутаты Заксобрания.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Изменения регионального устава поддержали 48 депутатов. Ещё один от голосования воздержался. Мера принята для того, чтобы региональные законы соответствовали федеральным.

Отметим, Евгений Куйвашев занимает пост губернатора Свердловской области с 2012 года. Ранее областное законодательство запрещало главе региона избираться более двух сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал своё согласие на третий срок Евгения Куйвашева в качестве губернатора.