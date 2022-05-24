Абакан, 24 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в ряде районов Хакасии.

(сс) Saiho Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, чрезвычайная пожароопасность прогнозируется 25–27 мая в Аскизском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах Хакасии.

Напомним, в Красноярском крае на утро 24 мая зарегистрировано 32 лесных пожара на площади 19 тыс. га.

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