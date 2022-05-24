Уфа, 24 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Новые производства были запущены в рамках международной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии — 2022» в Уфе. Об этом 24 мая сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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"Первое — по выпуску катализатора гидрокрекинга на предприятии «РН-Кат» в Стерлитамаке, находящемся под управлением «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Оно не только станет первым в России подобным предприятием, но и позволит в разы снизить зависимость нашей нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции; к тому же, ничуть не будет уступать импортным аналогам», — сообщил Назаров.

Он подчеркнул, что предприятие обеспечит необходимыми объемами всю отечественную нефтяную отрасль и позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5.

Назаров сообщил, что на форуме также был запущен распределительный газопровод в селе Исянгулово Зианчуринского района, к которому уже были подключены первые дома.

«Всего к сетям газопровода протяженностью 19 км будет подключено 254 домовладения. Тема газификации не теряет своей актуальности, мы системно подходим к решению всех ее вопросов», ­ — сообщил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить объем туриндустрии до 25 млрд рублей.