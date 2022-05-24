Дейр-эз-Зор, Сирия, 24 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор началась пыльная буря. Об этом 24 мая сообщает SANA.

Https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря

По данным журналистов, непогода охватила большую часть территории Сирии, в частности — пустыню Джазира, вблизи границы с Ираком. Сообщается о том, что буря утром во вторник, 24 мая, резко усилилась, из-за чего видимость в регионе упала до 300−400 метров.

Также местные СМИ сообщают о резком росте обращений больных астмой в медицинские учреждения провинции.

Власти провинции Дейр-эз-Зор привели все аварийные службы и бригады скорой помощи в состояние максимальной готовности в ожидании любой чрезвычайной ситуации.

Ранее пыльные бури накрыли территории Ирака и Кувейта из-за чего местные власти были вынуждены приостановить работу аэропортов и государственных учреждений.