Москва, 24 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила два украинских пункта управления, три склада боеприпасов и 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники за сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 24 мая на брифинге.

Maxpark.com ЗРК «Бук-М1»

Он добавил, что в районе села Пилипчатино в Донецкой Народной Республике уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В районе города Краматорска в ДНР российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29.

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники», — сказал Конашенков.

Читайте также: Российские военные уничтожили за сутки шесть складов боеприпасов ВСУ