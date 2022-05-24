Париж, 24 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Организаторы Уимблдона могли не отстранять российских и белорусских теннисистов, у них были альтернативные варианты, но они их отклонили. Об этом 24 мая заявил первая ракетка мира Новак Джокович на пресс-конференции.

Andrew Campbell Новак Джокович

«Несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты — другие рекомендации от правительства Великобритании, но они всё равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем», — сказал Джокович.

По его словам, организаторы могли бы учесть рекомендации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) по выставочным мероприятиям с игроками из России, Белоруссии и Украины, а также принять решение о пожертвовании денег пострадавшим в результате конфликта.

Джокович отметил, что недопуск игроков к турниру был неверным решением.

Напомним, ранее Уимблдон отстранил российских и белорусских теннисистов. После этого ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Таким образом, Уимблдон в 2022 году превратился в выставочный турнир.