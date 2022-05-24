Ереван, , 10:41 — REGNUM Часть протестующих в Ереване 24 мая пришла к резиденции президента республики. Об этом сообщает телеканал Yerevan. Today.

Протесты в Ереване Photolure

Сегодняшние акции протеста посвящены прошедшим накануне в Брюсселе переговорам премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В последующих после переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению протестующих, свидетельствует о том, что жителей этой республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.

Протестующие обвиняют Пашиняна в сдаче интересов Армении и Нагорного Карабаха. Активисты требуют, чтобы своё мнение о переговорах высказал армянский президент Ваагн Хачатрян.

«Если же здесь сидит настоящий президент, то он обязан прокомментировать вчерашнее позорное заявление», — заявил один из лидер протестующих, депутат от фракции «Армения» Артур Хачатрян.

Стоит отметить, что другая группа протестующих заблокировала входы в здание МИД Армении. Они заявляют, что ведомство не имеет права работать.

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