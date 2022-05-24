Москва, , 10:41 — REGNUM Попытки помешать укреплению рублю лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей миронов назвал диверсией, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пытаться вставлять палки в колеса рублю — это экономическая диверсия, которую не оправдать никакими заумными рассуждениями», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что профицит бюджета уже больше 1 трлн рублей, да и выручка экспортеров растет как на дрожжах, так что им помощь явно не требуется.

«А во всех прочих отношениях крепкий рубль — безусловное благо для страны. Он поддержит импорт, что в условиях его полного обвала весьма кстати. А самый главный результат — обуздание инфляции, поддержка населения, а значит, потребительского спроса и внутреннего рынка», — рассуждает парламентарий.

Банк России начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка для избежания резкого укрепления рубля.

Вместе с тем 24 мая 2022 года американский доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 57 рублей.

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