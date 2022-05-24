Воронеж, 24 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Масочный режим в Воронежской области отменяется с 1 июня, сообщил в телеграм-канале 24 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Оперштаб поддержал мое решение отменить масочный режим в Воронежской области — с 1 июня этого года», — написал губернатор.

В то же время обязательным ношение масок останется в общественном пассажирском транспорте и в медицинских организациях.

«Конечно, мы еще проконсультируемся с Роспотребнадзором, уточним, какие риски они видят в будущем. Но сейчас вся статистика говорит о том, что пора отменить и эту антиковидную меру», — уточнил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми масочный режим отменили власти Москвы, их примеру последовали и в некоторых регионах, например в соседней с Воронежской Курской области.