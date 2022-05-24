Москва, 24 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску, поданному рыбодобытчиком из Приморья — ООО «РК СПК» к Росрыболовству. Истец пытался оспорить решение комиссии о принудительном прекращении права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов через досрочное расторжение договоров. Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

Суд отметил, что предметом рассмотрения является протокол №5 о рекомендации руководителю Росрыболовства принять решение о принудительном прекращении права на добычу, и «оспариваемое решение комиссии носит рекомендательный характер, не возлагает обязательность, не является не нормативным актом». В связи с чем, требования не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, а производство подлежит прекращению.

Напомним, эта же компания, которую СМИ связывают со скандально известным «крабовым королём» Олегом Каном, в рамках отдельного производства пытается взыскать с Минсельхоза России более 3,1 млрд рублей неких убытков. Убытки, вероятно, по мнению истца, возникли из-за досрочного расторжения договора о квотах. Дело начнут рассматривать 22 июня 2022 года.

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