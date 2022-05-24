Сана, , 10:36 — REGNUM Командование йеменских повстанцев-хуситов сообщило об уничтожении разведывательного беспилотника ВВС Саудовской Аравии, который был сбит в небе над Саной в ночь с 23 на 24 мая. Об этом сообщил официальный представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сари на своей странице в Twitter.

Китайский беспилотник CH-4 Ipkk.com

По его данным, в результате действий сил ПВО был уничтожен беспилотник CH-4 китайского производства.

«Благодарение Богу, наши силы противовоздушной обороны, применив зенитно-ракетный комплекс местного производства, сбили вооруженный беспилотник-разведчик CH4 китайского производства. Беспилотник, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, нарушил условия перемирия и осуществлял враждебные действия в воздушном пространстве нашей столицы — Саны», — заявил Яхья Сари.