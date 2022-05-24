Калуга, , 10:49 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша в Калуге встретился с чемпионом России по спортивной гимнастике среди юниоров 2019 года в многоборье и вольных упражнениях 20 — летним Иваном Куляком, дисквалифицированного международной федерации гимнастики (FIG) на один год за демонстрацию буквы «Z». Об этом 24 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша встретился с чемпионом России по спортивной гимнастике Иваном Куляком Пресс-служба правительства Калужской области

В беседе с земляком Владислав Шапша заявил, что рад возможности лично выразить молодому калужскому гимнасту своё уважение за его смелый и принципиальный поступок — он в начале марта на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар) вышел на награждение с буквой «Z» на груди. Для Ивана Куляка этап Кубка мира в Дохе стал первым большим стартом в составе взрослой сборной страны. До командного титула на минувшем чемпионате России самыми значимыми его трофеями были награды юниорского отечественного чемпионата и европейского юношеского олимпийского фестиваля.

«Твоя открытая позиция в поддержку наших ребят, которая сейчас им очень нужна, вселяет гордость за всех российских спортсменов. Это смелый шаг. И он о многом говорит. Принятое решение о дисквалификации — на мой взгляд, абсолютно несправедливое и ангажированное. Отыгрываться на молодых ребятах могут только слабые люди. Сильные всегда примут спортивный вызов. Но в любом случае и независимо от результатов апелляции — ты победитель: и как спортсмен, и как человек! Я благодарен тебе за твою смелость, и горжусь тем, что мы земляки», — отметил Владислав Шапша.

Ранее за участие в патриотическом мероприятии в «Лужниках» на год был отстранен от выступлений российский пловец, олимпийский чемпион Евгений Рылов. Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин не сможет играть полгода из-за своих патриотических публикаций в социальных сетях.

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