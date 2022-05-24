Уфа, , 10:34 — REGNUM 30-я юбилейная международная выставка-форум «Газ. Нефть. Технологии — 2022» стартовала в Уфе. Об этом 24 мая сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он также сообщил, что ключевым экспонатом одного из ведущих нефтесервисных предприятий России стала техника для геологоразведки — «Батыр», которая производится в Уфе и применяется при проведении сейсморазведочных работ.

«Вот эта модификация в гусеничном исполнении предназначена для работы в суровых условиях российской Арктики. Техника разработана и производится в рамках импортозамещения в Башкирии. Таких гигантов выпущено уже более 70. Они работают во всех ключевых нефтегазодобывающих регионах России», — отметил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Иране могут открыть представительство Башкирии.