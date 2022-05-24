Токио, 24 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Премьер Японии Фумио Кисида прокомментировал отношения страны с объединением AUKUS.

U.S. Department of State Фумио Кисида

На пресс-конференции по итогам саммита по безопасности Quad, он заявил, что Япония пока не собирается присоединяться к альянсу AUKUS, в который входят Австралия, Британия и США. Однако Токио будет развивать отношения со странами-участницами объединения, отметил японский премьер.

В четырёхстороннем саммите по безопасности в Токио приняли участие Япония, США, Австралия и Индия.