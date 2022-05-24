Целинный район, Калмыкия, 24 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Целинном районе Калмыкии специалисты выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Коровы

Вирус обнаружен в ходе проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий на территории двух животноводческих стоянок Найнтахинского и Ики-Чоносовского сельских муниципальных образований. В населённых пунктах установлен карантин. Специалисты локализуют и ликвидируют очаги заболевания.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле в Яшалтинском районе ветеринары выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Карантин установлен на территории личных подворий в сёлах Берёзовское и Краснополье.