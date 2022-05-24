Сортавала, Карелия, , 10:41 — REGNUM Тело одного из троих петербургских туристов, пропавших во время похода на байдарке по Ладожскому озеру 3 мая, было найдено в 20 километрах от берега, сообщил 24 мая глава города Сортавала (Карелия) Сергей Крупин.

Поиск пострадавших на воде Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 апреля трое туристов из Петербурга вышли в акваторию Ладожского озера в поселке Вятиккя Лахденпохского района на байдарке. В последний раз с ними была связь 3 мая. Спустя два дня спасатели обнаружили пустую байдарку, после чего поиски туристов вели волонтеры и добровольцы.

«Тело одного из туристов, пропавшего на Ладоге 3 мая 2022 г., найдено в 20-ти километрах от берега», — сообщил Крупин.

Добавим, что сезон навигации для маломерных судов в Карелии открылся 6 мая.

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