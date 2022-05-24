Сортавала, Карелия, 24 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Тело одного из троих петербургских туристов, пропавших во время похода на байдарке по Ладожскому озеру 3 мая, было найдено в 20 километрах от берега, сообщил 24 мая глава города Сортавала (Карелия) Сергей Крупин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Поиск пострадавших на воде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 апреля трое туристов из Петербурга вышли в акваторию Ладожского озера в поселке Вятиккя Лахденпохского района на байдарке. В последний раз с ними была связь 3 мая. Спустя два дня спасатели обнаружили пустую байдарку, после чего поиски туристов вели волонтеры и добровольцы.

«Тело одного из туристов, пропавшего на Ладоге 3 мая 2022 г., найдено в 20-ти километрах от берега», — сообщил Крупин.

Добавим, что сезон навигации для маломерных судов в Карелии открылся 6 мая.