Оренбург, 24 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На Урале растет популярность услуги по перевозке животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Марина Каширская ИА REGNUM Вислоухая кошка

В январе-апреле 2022 года перевезено почти 1,8 тыс. животных, в основном, кошек и собак. За аналогичный период прошлого года путешествие без хозяев совершили почти 1,4 тыс. домашних питомца.

В среднем за неделю перевозилось 86 животных. С июля 2018 года пассажирами поездов стали 10 тыс. домашних любимцев.

Повышенный спрос на услугу подтолкнул железнодорожников к расширению списка домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Теперь совершать самостоятельные путешествия могут лисы домашние (Беляева), все виды мелких черепах, а также аквариумные животные: рыбы, моллюски и ракообразные.