Симферополь, 24 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Юрий Мигаль назначен на должность министра сельского хозяйства Республики Крым, соответствующий указ глава Крыма Сергей Аксёнова опубликован на сайте правительства региона 24 мая.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«Назначить Мигаля Юрия Григорьевича на государственную должность Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы обязанности главы министерства сельского хозяйства Республики Крым исполняла Алиме Зарединова.