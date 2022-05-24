Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Дагестана Магомеду Абдулкадирову. Южный окружной военный суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации и создании террористического сообщества — незаконного вооруженного формирования. Кроме того, подсудимый обвинен в приготовлении к совершению теракта группой лиц и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, сообщили 24 мая в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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Из подробностей дела известно, что Абдулкадиров сначала сам присягнул на верность руководителю международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого он создал террористическую группу, которая планировала совершить теракт 31 декабря 2020 года в Махачкале. Участники ячейки террористов приобрели оружие, боеприпасы и взрывные устройства, а затем разработали план теракта, который намеревались совершить в людных местах у зданий органов власти в столице Дагестана.

Установлено, что Абдулкадиров составлял карты с обозначенными постами охраны, секторами обстрелов и путями отхода, а также намеревался лично изготовить самодельное взрывное устройство. По решению суда он проведет за решеткой 11 лет, первые четыре года — в тюрьме, остальные в колонии строгого режима.