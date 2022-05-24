Москва, 24 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, на открытии торгов Московской биржи курс доллара снижался почти до 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Доллары

По данным Мосбиржи на 10:12 по мск курс доллара опустился на 70 копеек, до 57,16 рубля.

Курс евро не отстаёт от доллара США. Сегодня утром евро упал на 57 копеек, до 59,53 рубля.

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