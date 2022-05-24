Москва, , 10:29 — REGNUM В России создадут федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом 24 мая сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мусор MikeBirdy

«В России появится государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с помощью названной системы станет возможно оценить объемы сбора мусора по всей стране, отследить количество заключенных в отрасли договоров и ознакомиться с тарифами, которые действуют в разных регионах РФ.

Кроме того, уточняется, что в системе будет содержаться информация об источниках образования отходов; о местах и объемах их накопления; а также об объектах их обработки, утилизации и обезвреживания.

При этом добавляется, что новая система будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами и часть размещаемой в ней информации будет доступна всем желающим на официальном сайте системы. Ответственным за создание и развитие новой системы назначена ППК «Российский экологический оператор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект закона о введении штрафов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами намерены принять в первом чтении в мае текущего года в Башкирии.