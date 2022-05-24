Москва, , 11:30 — REGNUM Судебный приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которые тушили пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, необоснован и незаконен, считают в МЧС России. Об этом статс-секретарь — замглавы МЧС Алексей Серко сообщил 24 мая в ходе прямой линии с сотрудниками ведомства.

Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Он рассказал, что МЧС «выразило несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью» в поданной апелляционной жалобе.

Руководство МЧС, добавил он, не может комментировать решение суда, но в ведомстве надеялись, что приговор будет иным. МЧС будет доказывать невиновность пожарных и отстаивать свою позицию, подчеркнул Серко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Заводский районный суд Кемерова признал Андрея Бурсина и Сергея Генина виновными в халатности при тушении пожара. В суде сочли, что Бурсин виновен в гибели 60 человек, а Генин — 37 человек. Их приговорили к шести и пяти годам колонии соответственно. Оба пожарных обжаловали приговор.

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