Саратов, , 10:28 — REGNUM В Саратовской области победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель» стали 28 педагогов. Им единовременно выплатят по одному миллиону рублей подъемных средств, сообщает региональное министерство образования.

Букет для учителя Иван Шилов © ИА REGNUM

Прием документов от претендентов на вакантные должности в образовательных учреждениях сельской местности осуществлялся в Саратовской области с 1 февраля по 28 апреля. Список победителей конкурса на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям утвердили 23 мая. В него вошли 28 педагогов, переезжающие на работу в села и малые города Саратовской области с населением до 50 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм на развитие системы образования в 2022 году направят более 4 млрд рублей.

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