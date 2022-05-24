Саратов, 24 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Саратовской области победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель» стали 28 педагогов. Им единовременно выплатят по одному миллиону рублей подъемных средств, сообщает региональное министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

Прием документов от претендентов на вакантные должности в образовательных учреждениях сельской местности осуществлялся в Саратовской области с 1 февраля по 28 апреля. Список победителей конкурса на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям утвердили 23 мая. В него вошли 28 педагогов, переезжающие на работу в села и малые города Саратовской области с населением до 50 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм на развитие системы образования в 2022 году направят более 4 млрд рублей.

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