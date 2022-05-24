Канберра, 24 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В ходе своей поездки в Японию для встречи с лидерами стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз воспользовался возможностью, чтобы наметить планы по обеспечению как преемственности, так и изменений по сравнению со своим предшественником Скоттом Моррисоном. Об этом 24 мая сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«В Австралии сменилось правительство, но я воспользовался этой возможностью сообщить нашим партнерам по QUAD в США, Японии и Индии, что приверженность правительства в рамках QUAD не изменилась», — сказал Альбаниз на пресс-конференции.

Журналисты также отмечают, что новый премьер-министр Австралии последовал относительно недавней тенденции прямо называть Китай, а не пользоваться эфемерными конструкциями типа «внешнее влияние» и «свобода судоходства».

Предполагается, что публичная жесткая позиция Альбаниза в отношении Китая обусловлена внутренней политикой Австралии, поскольку в рамках предвыборной кампании предыдущее правительство обвиняло лейбористов в их мягкости перед лицом китайской угрозы.